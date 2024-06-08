AKP döneminde okullara sızan tarikatlar yaz tatiline de göz koydu

Yayınlanma: 08.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.06.2024 - 04:00

AKP iktidarının laik eğitimi hedef alan eğitim politikalarına ilişkin tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi giderek yaygınlaşırken tarikat ve cemaatlerle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın (GSB) imzaladığı protokoller kapsamında çeşitli tartışmalı uygulamalar da sürüyor. Bunun son örneği de tarikat ve cemaatlerin ilkokul öğrencileri için uyguladığı “yaz kampı” oldu.

‘İMAN DERSİ VERECEKLER’

Nakşibendi Cemaati’nin Nur koluna bağlı Hayrat Vakfı’nın 24 Haziran-4 Ağustos tarihleri arasında bir kamp yapacağı öğrenildi. İstanbul Maltepe’deki bir ilkokulda uygulanacak yaz okulu kapsamında öğrencilere siyeri nebi, Osmanlı Türkçesi ve iman dersleri verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu TÜGVA’nın da İstanbul’daki yaz kampı uygulaması için velilere izin belgesi gönderdiği öğrenildi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş Sendikası İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Kadir Toruş, “MEB, eğitimi tarikatlara teslim etmek istiyor. Arzu ettikleri kindar ve dindar nesli oluşturmaya çalışıyorlar. MEB, eğitimcilerin elini kolunu bağlamak için tarikat ve cemaatlerin uzantısı vakıflarla protokol imzalıyorlar. Bu protokoller kapsamında eğitim binalarını tarikatlara açıyorlar. Ne yazık ki çocuklarım kültürel ve sportif faaliyetlere dahil olmak yerine, aileleriyle vakit geçirmeleri yerine bu tarikatlar ‘dini eğitim’ adı altında kendi ideolojilerini empoze ediyorlar” dedi. Toruş, söz konusu etkinliklerin tanıtımı yapılması için öğretmenlere baskı uygulandığını söyledi.