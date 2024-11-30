AKP iktidarında eğitimde derinleşen sorunlara ısınma da eklendi, öğrenciler soğukta ders işliyor

Yayınlanma: 30.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.11.2024 - 04:00

Türkiye’de üniversite öğrencileri geçim, barınma, beslenme gibi birçok yaşam standardından mahrum bırakılıyor. Günlük 66 TL’ye denk gelen Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ödemesine tepkiler sürerken, okullarda tasarruf önlemleri kapsamında birçok olumsuzluk yaşanıyor. Bu kapsamda Boğaziçi Üniversitesi’nin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi’nde de ısıtma sisteminin çalışmadığı öğrenildi. Öğrenciler aylardır soğukta ders işlemek zorunda kaldıklarını ayrıca, kampüste devam eden inşaat sebebiyle derslere de odaklanamadıklarını belirtiyor.

Konu hakkında Cumhuriyet’e konuşan bir YTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi öğrencisi, kaloriferlerin dönem başından beri çalışmadığını söylerken “Isıtmayla ilgili her yerde bir sorun var. Bu yıl kaloriferler hiç çalışmadı. Kaloriferlerin tasarruf önlemleri kapsamında ocak ayına kadar açılmayacağı da konuşuluyor. Şu an fakültelerin içi dışarıdan daha soğuk. Sınavlarda dahi kaloriferler yakılmadı. Sınav gözetmenleri öğrencilere ‘Montunuzu çıkarmayın, hasta olursunuz’ gibi uyarılarda bulundu. Kimya Metalurji Fakültesi’ndeki arkadaşlarımız sınavda kaloriferler açılmaya çalışılırken sınıfı su bastığını, elektriklerin gittiğini ve fener ışığıyla sınav çözmek zorunda kaldıklarını söylüyor. Isıtma konusundan bütün öğrenciler mağdur. Kampüsümüz ve fakültelerimiz çok soğuk” dedi.

‘DERS YAPAMIYORUZ’

Tasarruf önlemleri kapsamında okulda yaşadıkları farklı problemlere de değinen öğrenci sözlerini şöyle noktaladı: “Fakültemizin dibinde inşaat yapılıyor. Sesten ders işleyemiyoruz, sınavlarda bile inşaat sürüyor. Bunun dışında yemekhane fiyatları neredeyse iki katına çıktı ve okul içerisindeki ring seferlerimiz iptal edildi. Rektör bunların tasarruf önlemleri kapsamında yapıldığını söyledi. Kaloriferlerin açılmamasının da tasarruf önlemleri olduğunu düşünüyoruz.”