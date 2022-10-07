AKP kız çocuklarının eğitimine darbe vurdu: ‘Okullu’ olamıyorlar

07 Ekim 2022 Cuma, 04:00

AKP iktidarının yapboz tahtasına çevirdiği eğitim sistemi çözüm bekleyen sorunlarla dolu. En önemli sorun ise ilkokuldan liseye kadar çocukların okula ve eğitime kavuşamaması!..

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2021’de 720 bin kız çocuğu okuldan ayrıldı. İlkokullarda yaklaşık 39 bin, ortaokullarda yaklaşık 83 bin, liselerde de yaklaşık 600 bin kız çocuğu yüz yüze eğitimi bıraktı. “Bu çocuklar hangi nedenlerle okuldan alındı? Kaçı eğitime ‘açık’ta devam ediyor? Çocuk işçi olarak mı çalıştırılıyorlar? Küçük yaşta zorla evlendirildiler mi?” sorularının yanıtları bilinmiyor.

Üniversitede de benzer bir durum yaşanıyor. Barınacak yer bulamayan öğrenciler kayıt yaptırsalar da okullarına kavuşamıyorlar. KYK yurtlarında kalan öğrenciler ise “Üç kişilik odalar altıya, dört kişilik odalar sekiz kişiye çıktı. Balık istifi odalarda kalıp aç karnına okumaya çalışacağız’’ diyor. Üniversite öğrencileri için dış macunu, şampuan gibi kişisel bakım ürünlerine ulaşmak da zor.

Üniversitelilere burs veren vakıflar ise gençlere destek olmanın yollarını arıyor. 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Işın Özdemir, “Bu yıl kalacak yer sıkıntısı ağır basıyor. Yurtlar aşırı pahalı. Yardımcı kitap ve bilgisayar ihtiyaçları da çok’’ dedi. Özdemir, yeni başlattıkları “Gençler İçin Buradayız’’ projesi hakkında da “Fiyatları çok artan ama gençler için gerekli olan kişisel bakım ürünü kolileri hazırlayarak gençlere dağıtacağız. Projeden öncelikle 500 üniversiteli bursiyerimiz yararlanacak” bilgisini verdi.

"HAYATTA KALMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Eğitim-Sen Yükseköğretim ve Eğitim Genel Sekreteri Sinan Muşlu da verilen burs ve kredilerin öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak olduğunu söyledi. Muşlu, “Burslar enflasyon koşullarında buhar olup gidiyor. Öğrenciler bir yerlerden kısıp hayatta kalmaya çalışıyor. Soruna çözüm üretilmesi zorunluluk” dedi.