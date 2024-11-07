AKP’li belediye başkanı ‘adabımuaşeret’ dersinde okutulan MEB kitabında yazar oldu

Yayınlanma: 07.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.11.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu’nca seçmeli ders olarak okutulacak olan ortaokullarda “görgü kuralları ve nezaket”, liselerde “adabımuaşeret” dersi 30 Ekim 2023’te kurul kararıyla uygulamaya konuldu. Diyanet de okullarda adabımuaşeret dersinin seçilmesi için çağrıda bulundu. Dersin okullarda okutulacak kitapları da hazırlandı.

BAŞKAN MI, YAZAR MI?

Eğitim uzmanı Prof. Dr. Dilek Gözütok, söz konusu ders kitabını gazetemiz Cumhuriyet’e değerlendirdi. Kitabın din kültürü, Türkçe, edebiyat öğretmeni ve MEB’in çeşitli kurumlarında yönetici ve AKP’li Adıyaman’ın Sincik ilçesi belediye başkanı Mehmet Korkut’tan oluşan bir yazar kadrosu tarafından yazıldığı bilgisini veren Prof. Dr. Gözütok, “Bu kitap bir tür İslam dini öğretimi vermektedir. Konuyla ilgisi var diye vurgulanan Kuran’ın ‘Tin suresi, Ahzab suresi, Saff suresi, Mearic suresi, Ali İmran suresi, Bakara suresi, Müddessir suresi, Kamer suresi, Araf suresi’ kaynak gösterilerek dini emir ve yasaklar sıralanıyor. Bu dersi yalnız Müslüman öğrenciler mi seçecek? Kâbe’nin onarımı ve Haceril Esvet taşının yerleştirilmesi öyküsü ile adabımuaşeret arasında ilgi kurulmaya çalışılmış. Her fırsatta Türk İslam devletleri övülüyor” diye konuştu.

Dilek Gözütok

NEFRET SÖYLEMİ

Kitapta yer alan metinlerde Türkçe anlatım bozuklukları olduğunu belirten Gözütok, kitaba konan “karekodlardan” birinde İslamcı görüşleriyle bilinen felsefeci Teoman Duralı’nın konuşmasının yer aldığını belirterek “Konuşmacı, ABD’nin dünyanın en geri zekâlı, en rezil ülkesi olduğunu, içimizden lanet okumamız gerektiğini, iğrenç sesler çıkardıklarını söylüyor. Bu sözler zorunlu eğitim yaşındaki çocuklarda kin ve nefret duygusu yaratma değil midir?” dedi.

‘ANAYASAYA AYKIRI’



Gözütok sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkenin eğitim fakültesi mezunu hiçbir öğretmeni din öğretmeyi amaçlamış bu programı uygulayamaz. Önceden de belirttiğimiz gibi bu metin ÇEDES ile okullara sokulan imamlar için hazırlanmış izlenimi veriyor. Cumhuriyet değerlerinden söz etmeyen, Milli Eğitim Temel Yasası’na uymayan, amaçlarına hizmet etmeyen, yasanın 14 ilkesinden birine bile uymayan, anayasaya aykırı olarak Arapça sözcüklerle dolu bu çağdışı metne eğitim programı ve ders kitabı denemez.”