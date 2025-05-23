Akademik kariyer planlaması dahilinde girilmesi zorunlu olan ALES'in ikinci sınav başvuru süresi son buldu. Adaylar ALES/2 geç başvuru ve sınav tarihini araştırıyor. Peki, ALES/2 ne zaman? ALES/2 geç başvuruları ne zaman? ALES/2 sonuçları hangi tarihte açıklanacak?





ALES/2 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ALES/2 başvuruları 13-21 Mayıs tarihleri arasında alındı. Normal zamanda başvuru sürecini kaçıranlar için ise geç başvurular 29 Mayıs 2025 tarihinde saat 23:59'a kadar alınacak. Geç başvurularda ücret yüzde 50 artışla ödeniyor. Bu da 1175 TL'ye denk geliyor.

ALES/2 NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı 6 Temmuz 2025'te gerçekleşecek. Sınava dair giriş belgeleri de https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden sınavdan 10 gün önce kadar adaylara sunulacak.

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/2 sonuçları 25 Temmuz günü erişime açılacak.