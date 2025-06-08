ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi doğrultusunda, ALES/2 sınavının gerçekleştirileceği tarih belli oldu. Peki, ALES/2 ne zaman yapılacak? ALES 2 sınav giriş yerleri açıklandı mı?

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı 6 Temmuz 2025'te gerçekleşecek. Sınava dair giriş belgeleri de https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden sınavdan 10 gün önce kadar adaylara sunulacak.

ALES/2 sonuçları 25 Temmuz günü erişime açılacak.

ALES/3 BAŞVURU TAKVİMİ

ALES/3 başvuruları da 7-14 Ekim tarihlerinde alınacak. Sınav uygulaması 23 Ekim'de olacak ve sonuçlar da 12 Aralık'ta açıklanacak.