21.10.2025 10:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025 ALES/3) başvuruları, 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Peki, ALES/3 geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır? ALES geç başvuru ücreti ne kadar?

ALES/3 sınavı için başvuru süreci tamamlandı. Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar, geç başvuru tarihlerinde işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, ALES/3 geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır? ALES geç başvuru ücreti ne kadar?

2025 ALES/3 GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 sınav takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) geç başvuru tarihleri belli oldu.

Takvime göre 2025-ALES/3) geç başvuruları, 21 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59'a kadar alınacak.

2025 ALES/3 GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.

2025 ALES/3 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREDEN ÖDENİR?

2025 ALES/3 sınav ücreti 850 TL olarak açıklanmıştı. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmektedir.

Buna göre ALES geç başvuru ücreti 1.275 TL olacak. Sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek.

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

