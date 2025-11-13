Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) giriş yerleri için tarih araştırmaları başladı. Peki, ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2025 ALES/3 ne zaman? ALES/3 Sınava Giriş Belgesi nasıl alınır?

ALES/3 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, 23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) için sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, başvuru yapan adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Adaylar, Sınava Giriş Belgeleri’ni 13 Kasım 2025 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr

adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle temin edebilecekler.

ALES/3 SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, belgelerine https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek.

ALES 3 NE ZAMAN?

ALES 3 sınavı 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak.