Akademik kariyer planlarının temelini oluşturan, yılın son ALES oturumu olan 2025-ALES/3 sınavı, 23 Kasım 2025 Pazar günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Peki, ALES/3 soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2025 ALES/3 soruları ne zaman yayınlanacak?

ÖSYM ALES/3 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2025-ALES/3 sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı. ÖSYM'nin önceki yıllardaki uygulamaları dikkate alındığında, ALES/3 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarının genellikle sınavın yapıldığı gün, yani 23 Kasım 2025 Pazar akşamı geç saatlerde veya en geç takip eden Pazartesi günü resmi internet sitesinde (osym.gov.tr) yayımlanması bekleniyor.

ALES 3 SONU ÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 ALES/3 oturumunun sonuç tarihine ilişkin takvim netleşmiş durumda. ÖSYM, sonuçların 12 Aralık'ta ilan edileceğini açıkladı. Açıklanan puanlar, yürürlükteki düzenlemeye göre beş yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.