ALES başvuruları başladı! ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES son başvuru tarihi ne zaman?

24 Haziran 2022 Cuma, 10:12

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı(ALES) için başvurular başladı. Sınava katılmak isteyen adaylar, başvuru işlemlerini yapmalı ve sınav ücretini ödemeliler. Belirlenen tarihler içinde yapılmayan başvurular ve ödenmeyen ücretler için herhangi bir telafi durumu söz konusu olmayacak.

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ALES'e girmek gerekiyor. Türkiye'de bir lisansüstü eğitimi programında öğrenim görmek isteyenlerin de ALES'e girme zorunluluğu bulunuyor. Peki, ALES'e nasıl başvurulur? ALES sınav ücreti ne kadar? ALES başvuruları ne zamana kadar sürecek?

ALES başvuru tarihleri ne zaman?

ALES için başvurular 24 Haziran 2022 tarihinde başladı ve 4 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek. Sınava girmek isteyen adayların bu tarihler arasında başvurularını tamamlamış ve sınav ücretini ödemiş olması gerekir.

ALES SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM’nin açıklamış olduğu sınav takvimine göre ALES 21 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava girmek isteyen adaylar belirtilen başvuru tarihleri arasında ÖSYM merkezlerinden ya da ÖSYM başvuru merkezlerinden başvuru yapabilir. Ayrıca Aday İşlemleri Sistemi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden de başvuru yapılabilir. Fakat bu adres üzerinden başvuru yapılabilmesi için adayların ösym sisteminde bilgilerinin ve fotoğrafının güncel olması gerekir. Güncel bilgi ve fotoğrafı olmayan adaylar ÖSYM merkezlerinden başvurusu tamamlayabilecek.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM’nin yayınlamış olduğu başvuru kılavuzuna göre, sınav başvuru ücreti 185 TL. adaylar başvuru işlemini yaptıktan sonra online olarak ya da ATM’ler aracılığı ile sınav ücretini yatırabilirler. Online olarak yapılan ödemelerde hem kredi kartı, hem de banka kartı kabul edilmektedir.