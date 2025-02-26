Yayınlanma: 26.02.2025 - 09:19

Güncelleme: 26.02.2025 - 09:19

Bu yılın ilk ALES oturumu olan ALES'in başvuruları ne zaman bitecek merak konusu oldu. ÖSYM konuya ilişkin tarihi takvime ekledi. Peki, ALES başvurusu son gün ne zaman? 2025 ALES/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

2025 ALES/1 BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) başvuru tarihleri belli oldu.

Takvime göre 2025 ALES/1 başvuruları, 26 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 23.59’da sona erecek.

Geç başvurular ise 7 Mart 2025 tarihinde alınacak.

2025 ALES/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

ALES/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/1 başvuru ücreti, 750 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.

Adaylar sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

• Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• QNB Finansbank tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

• ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

• İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

ALES/1 NE ZAMAN?

ALES/1 sınavı, 13 Nisan 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.