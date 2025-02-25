Yayınlanma: 25.02.2025 - 16:08

Güncelleme: 25.02.2025 - 16:08

Kovid nedeniyle 2020 yılında durdurulan Van-Tahran tren seferleri yeniden başlıyor. Peki, Van-Tahran tren bileti satışları başladı mı? Van-Tahran seferleri ne zaman başlıyor?

VAN-TAHRAN SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Van ile Tahran arasındaki seferler yeniden başlıyor. İlk seferin Tahran'dan 9 Mart, Van'dan ise 10 Mart'ta gerçekleşecek.Tahran-Van Yolcu Treni Pazar ve Çarşamba Tahran'dan 12.35'te, Van'dan ise Pazartesi ve Perşembe saat 20.00'de hareket edecek.

VAN-TAHRAN TREN BİLETİ SATIŞA ÇIKTI MI, BİLET NEREDEN ALINIR?

Van-Tahran arası bilet satışları 25 Şubat itibarıyla bugün başladı. Türkiye'de biletler, TCDD Taşımacılık AŞ'nin uluslararası bilet satışına açık olan Adana, Ankara, Eskişehir, İstanbul (Sirkeci), İstanbul (Halkalı), İzmir (Basmane), Konya ve Van gişelerinden satılacak.

VAN-TAHRAN ARASI KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

İran Yolcu Taşıma Şirketi (RAJA) tarafından işletilecek tren 40 kişi kapasiteli 7 kuşetli vagondan oluşacak ve haftada iki kez karşılıklı sefer yapacak. İki lokasyon arasında yolculuk 22 saat sürüyor.