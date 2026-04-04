ALES geç başvuru tarihi ne zaman? 2026 ALES/1 sınavı hangi gün?

4.04.2026 19:21:00
4.04.2026 19:21:00
Haber Merkezi
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2026 sınav tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Peki,ALES geç başvuru tarihi ne zaman? 2026 ALES/1 sınavı hangi gün?

ALES/1 BAŞVURULARI TAMAMLANDI

ÖSYM tarafından 2026 yılında gerçekleştirilecek ALES/1 sınavı için başvurular 25 Mart – 2 Nisan 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecini kaçıran adaylar, geç başvuru tarihini araştırıyor.

ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, ALES/1 için geç başvurular 9 Nisan 2026 tarihinde kabul edilecek. Geç başvuru yapan adaylardan, normal ücretin yüzde 50 fazlası alınacak ve böylece ödenecek tutar 1.800 TL olacak.

ALES/1 SINAV TARİHİ 2026

2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/1), 10 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak.

