Yayınlanma: 05.02.2025 - 15:17

Güncelleme: 05.02.2025 - 15:17

2025 ALES geç başvuru ve sınav tarihi, yüksek lisans yapmak için sınava katılım sağlayacak üniversite mezunu öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki, ALES geç başvuruları ne zaman başlayacak? ALES geç başvuru nasıl yapılır?

ALES GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 ALES takvimi sonrasında geç başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2025 ALES geç başvuruları 7 Mart 2025 tarihinde alınmaya başlayacak. Geç başvurular saat 23.59'da sona erecek.

2025 ALES SINAVI NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) 13 Nisan'da yapılacak.

Söz konusu sınavın sonuçları ise 2 Mayıs'ta açıklanacak.