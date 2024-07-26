ALES ne zaman? 2024-ALES/2 kaç dakika sürüyor? ALES 2024 sınava giriş belgesi nasıl alınır?

Yayınlanma: 26.07.2024 - 10:01

Güncelleme: 26.07.2024 - 10:01

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), 28 Temmuz Pazar günü yapılacak. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 81 ilde ikincisi yapılacak ALES için 92 sınav merkezi, 464 bina ve 6 bin 42 salon kullanılacak. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

ALES 2024 NE ZAMAN?

2024-ALES/2 28 Temmuz Paza günü saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ALES/2 KAÇ SORUDAN OLUŞUYOR?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru için 150 dakika verilecek. Sınavda ek süre verilmesine uygun görülen adaylar 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Temmuz'da yapılacak 2024-ALES/2'ye başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.







