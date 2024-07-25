Yayınlanma: 25.07.2024 - 12:40

Güncelleme: 25.07.2024 - 12:40

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih kılavuzunu bugün başladı. Bu sene de YKS’de yine 34 yaş üstü kadınlara özel kontenjan uygulaması devam ediyor. Peki, YKS 2024 34 yaş üstü kadın kontenjanı nedir? 34 yaş üstü kadın kontenjanı şartları neler, hangi bölümler alıyor?

34 YAŞ ÜSTÜ KADIN KONTENJANI NEDİR?

Geçen yılki YKS kılavuzunda, ilk defa 34 yaşını tamamlamış kadınlar için "34 Yaş Üstü Kadınlar" kontenjanı tanımlanmıştı. Bu kapsamda, geçen yılki YKS sürecinde, daha önce üniversiteye gitme imkanı elde edememiş kadınlara yönelik uygulama kapsamında, 8 bin 105'i lisans, 12 bin 937'si ön lisans olmak üzere toplam 21 bin 42 kontenjan ayrılmıştı.

Bu yılki YKS kılavuzunda da 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 34 yaşını tamamlamış kadınlar için (1 Ocak 1990 tarihi ve öncesi doğumlu adaylar) devlet üniversitelerinde merkezi yerleştirme ile öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarında "34 Yaş Üstü Kadınlar" kontenjanı bulunuyor.

34 YAŞ ÜSTÜ KADIN KONTENJANI HANGİ BÖLÜMLER ALIYOR?

Bu kontenjan, başarı sıralaması şartı aranan tıp, diş hekimliği, eczacılık, mühendislik, mimarlık, hukuk ve öğretmenlik ile havacılık elektrik ve elektroniği, havacılık yönetimi, denizcilik işletmeleri yönetimi, uçak bakım ve onarım, uçak elektrik ve elektroniği, uçak gövde ve motor bakımı, pilotaj programları dışındaki programlarda yer alacak.

Daha önce bir ön lisans programından mezun olanlar ise sadece lisans programları için ayrılan kontenjanları tercih edebilecekler.

34 yaş üstü kadınlar, genel kontenjan (öncelikle) ve 34 yaş üstü kadınlar kontenjanı ile ilgili açıklamalar göz önünde tutularak merkez yerleştirme ile yerleştirme puanlarının yeterli olduğu en üst tercihlerine yerleştirilecek. 34 yaş üstü kadınlar için ayrılan kontenjanlar sınırlı olduğundan, tercihlerinin tümünü çok istenen programlar arasından yapan 34 yaş üstü kadınlar, puanlarının yüksek olmaması durumunda hiçbir programa yerleşemeyebilecekler.