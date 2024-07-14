2024 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS lisans sonuçları için tarih verdi mi?

Yayınlanma: 14.07.2024 - 17:28

Güncelleme: 14.07.2024 - 17:28

2024 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavının bugün tamamlanmasıyla birlikte sınavla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Sınava katılan yurttaşlar arasında sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, ÖSYM KPSS lisans sonuçları için tarih verdi mi? 2024 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

2024 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, KPSS Alan Bilgisi, KPSS ÖABT sınavların sonuçları 23 Ağustos'ta ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişebilecek.

2024 KPSS SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı KPSS kılavuzunda, sınav değerlendirmesine ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı. Kılavuzda belirtilen bilgilere göre:

Her test kendi içinde değerlendirilecek. Örneğin, Genel Yetenek testinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar hesaplanacak ve bu puanlar ortalama ve standart sapmalar kullanılarak standart puanlara dönüştürülecektir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılacak ve geçerli soruların puan değeri yeniden hesaplanacaktır. ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular için, güncellenmiş cevap anahtarı esas alınarak puanlama yapılacaktır.