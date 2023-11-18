Yayınlanma: 18.11.2023 - 11:24

Güncelleme: 18.11.2023 - 11:55

Yılın son ALES'i bu hafta sonu uygulanacak. Sınav yerlerini öğrenmek isteyen adaylar araştırmalara başladı. Peki, ALES ne zaman? ALES saat kaçta başlayacak? ALES giriş belgesi nasıl alınır? ALES kaç saat sürecek?

ALES 3 SINAVI NE ZAMAN?

2023 yılının son ALES sınavı 19 Kasım Pazar günü uygulanacak.

ALES 3 SINAVI KAÇ DAKİKA?

Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.

Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2023-ALES/3) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden indirebilecek.

SINAV GÜNÜ AÇIK NÜFÜS MÜDÜRLÜKLERİ HANGİLERİ?

19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2023-ALES/3) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 19 Kasım 2023 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

SINAV GÜNÜ AÇIK NÜFÜS MÜDÜRLÜKLERİ

ALES 3 KAÇ SORU OLACAK?

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu süreler tamamlanmadan sınav salonundan çıkmak isteyen adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir.

Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 110 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecektir. Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacak.