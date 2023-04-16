Yayınlanma: 16.04.2023 - 10:55

Güncelleme: 16.04.2023 - 10:55

ÖSYM 2023 sınav takvimine göre ALES sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Adaylar, "ALES cevap anahtarı ne zaman açıklanır? ALES cevap anahtarına nereden bakılır?" gibi soruların yanıtını araştırıyor. Peki, ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES cevap anahtarı ne zaman açıklanır? ALES cevap anahtarına nereden bakılır? İşte, ayrıntılar...

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları ise ÖSYM takvimine göre 10 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM tarafından sınav sorularının yayınlacağı tarih ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Daha önce yapılan sınavlar göz önüne alındığında soru ve cevaplar aynı gün içinde yayınlanmıştı. ALES/1 sınav soruları ve cevaplarının aynı gün 16 Nisan 2023 Pazar günü yayınlanması bekleniyor.

ALES CEVAP ANAHTARINA NEREDEN BAKILIR?

Adaylar sınav sorularına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir.

ALES 2 VE ALES 3 NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2023-ALES/2 20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak. Başvurular 04-10 Temmuz tarihlerinde alınacak.