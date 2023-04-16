Elektrik Üretim AŞ sınavlarında usulsüzlük iddiası: Yazılıyı kazandılar mülakatta elendiler

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) personelinin, unvan değişikliği için yapılan yazılı sınavda yüksek puan almalarına karşın mülakatta haksızlığa uğradıklarını öne sürdü.

İSTANBUL / Cumhuriyet
Yayınlanma: 16.04.2023 - 03:00
Elektrik Üretim AŞ sınavlarında usulsüzlük iddiası: Yazılıyı kazandılar mülakatta elendiler
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Yazılı sınav 14 Ağustos 2022’de Başkent Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. EÜAŞ’ta çalışan ve ismini vermek istemeyen iki personel mülakattı geçemediklerini söyledi.

Cumhuriyet’e bilgi veren bin personel, “Yazılı sınavdan yüksek notla geçtim. Ardından sözlü mülakatta sorulan üç soruya da doğru cevap verdim. Ancak istediğim yere atamam gerçekleşmedi” dedi.

Bir başka personel ise “Sınav neticelendiğinde benden daha düşük puan alanlar, benim birinci ve ikinci tercihimde bulunan illere yerleştirildi. Bize zulüm uyguladılar” ifadesini kullandı.

Yine bir çalışan “Bu sınav sadece belli kişiler için yapıldı. Hakkımızı istiyoruz” dedi. 


Elektrik Üretim Anonim Şirketi Personel sınav

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