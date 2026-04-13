ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2026 ALES-1 için başvuru süreci 2 Nisan tarihinde sona erdi. Peki, ALES sınav yerleri belli oldu mu? 2026 ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak?

ALES/1 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

ALES/1 sınavı 10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacak.

ALES/1 SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ALES 1 sınav yerleri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi duyuru yapıldığında haberimize eklenecektir.

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/1 sınav sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.