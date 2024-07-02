ALES sınav yerleri belli oldu mu? ALES/2 sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak?

Yılın 2. ALES sınavına katılacaklar, ALES sınav giriş belgesi ne zaman, nasıl alınır araştırmasına başladı. Peki, ALES sınav yerleri belli oldu mu? ALES/2 sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2024 - 15:08
ALES sınav yerleri belli oldu mu? ALES/2 sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak?
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3-12 Haziran 2024 tarihleri arasında alınan ALES başvuru işlemleri ardından ALES sınav tarihi ve ALES sınav yerleri araştırılmaya başladı. Peki, ALES sınav yerleri belli oldu mu? ALES/2 sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak?

ALES / 2 SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?

ALES/2 sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. ALES sınav yerleri duyurusu yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.

ALES/2 NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/2 sonuçları 16 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.


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