Yayınlanma: 02.07.2024 - 15:08

Güncelleme: 02.07.2024 - 15:08

3-12 Haziran 2024 tarihleri arasında alınan ALES başvuru işlemleri ardından ALES sınav tarihi ve ALES sınav yerleri araştırılmaya başladı. Peki, ALES sınav yerleri belli oldu mu? ALES/2 sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak?

ALES / 2 SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?

ALES/2 sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. ALES sınav yerleri duyurusu yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.

ALES/2 NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/2 sonuçları 16 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.