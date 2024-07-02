Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözleşmeli öğretmen mülakatları yapılıyor. 20 Bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında başvuruların ardından mülakat aşaması gerçekleşiyor. Peki, Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2024 - 15:04
Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Abone Ol google-news

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Peki Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.

Geçtiğimiz yıl 7-16 Nisan tarihleri arasında mülakatlar tamamlanmış ve sözlü sınav sonuçları 18 Nisan tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl da1 hafta sürmesi beklenen mülakatların ardından sonuçların iki hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKATLARI BAŞLADI

20 bin öğretmen ataması sözlü sınavları 1 Temmuz itibarıyla başlıyor. MEB tarafından belirlenen 20 ilde gerçekleşecek mülakatlar kılavuzda belirlenen adımlara göre gerçekleşecek.


Sözleşmeli öğretmen haberleri sözlü sınav haberleri Mülakat haberleri ne zaman haberleri

İlgili Haberler

Yaz tatili ne zaman bitecek ve okullar ne zaman açılacak?

Yaz tatili ne zaman bitecek ve okullar ne zaman açılacak?
Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatilde hangi davalar görülür?

Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatilde hangi davalar görülür?
Okul kayıtları ne zaman başlayacak, ortaokul kayıtları başladı mı?

Okul kayıtları ne zaman başlayacak, ortaokul kayıtları başladı mı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler