Yayınlanma: 02.07.2024 - 15:04

Güncelleme: 02.07.2024 - 15:04

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Peki Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.

Geçtiğimiz yıl 7-16 Nisan tarihleri arasında mülakatlar tamamlanmış ve sözlü sınav sonuçları 18 Nisan tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl da1 hafta sürmesi beklenen mülakatların ardından sonuçların iki hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKATLARI BAŞLADI

20 bin öğretmen ataması sözlü sınavları 1 Temmuz itibarıyla başlıyor. MEB tarafından belirlenen 20 ilde gerçekleşecek mülakatlar kılavuzda belirlenen adımlara göre gerçekleşecek.