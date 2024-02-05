Yayınlanma: 05.02.2024 - 11:31

Güncelleme: 05.02.2024 - 11:31

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, akademik kariyer hedefi olan lisans son sınıf öğrencisi ya da mezunları tarafından merak konusu oldu. Peki, ALES sınavı ne zaman? ALES başvuru tarihi ne zaman?

ALES/1 BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?

2024 ALES/1 sınavı için başvurular 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.

Adaylar için geç başvuru günü ise 19 Mart 2024 olacak.

2024 ALES/1 NE ZAMAN YAPILACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.