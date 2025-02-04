ALES sınavları ne zaman? 2025 ALES başvuruları ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır?

Yayınlanma: 04.02.2025 - 18:04

Güncelleme: 04.02.2025 - 18:04

Akademik kariyer hedefi olan vatandaşların katılım sağladığı ve yılda üç defa düzenlenen ALES’in başvuruları ÖSYM tarafından alınıyor. Peki, ALES sınavları ne zaman? 2025 ALES başvuruları ne zaman? işte, ayrıntılar...

2025 ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-ALES/1 başvuruları, 19-26 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri ise 7 Mart'ta yapılacak.

2025-ALES/2 başvuru tarihleri, 13-21 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Geç başvuru tarihi ise 29 Mayıs olacak.

2025-ALES/3 için başvurular, 7 Ekim'de başlayacak ve 14 Ekim'e kadar sürecek. Sınavın geç başvuruları 21 Ekim'de alınacak.

ALES/1 NE ZAMAN YAPILACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) 13 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 2 Mayıs'ta açıklanacak.