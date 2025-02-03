2025 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL 2. dönem sınavlar online mı?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav tarihleri, öğrencilerin gündeminde yerini aldı. Kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar, sınavların hangi tarihlerde yapılacağını ve online mı yoksa yüz yüze mi olacağını merak ediyor. Peki, 2025 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL 2. dönem sınavlar online mı?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav tarihleri, ilk dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrencilerin gündeminde yerini aldı. Peki, 2025 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL 2. dönem sınavlar online mı?
AÖL SINAV NE ZAMAN, ONLİNE MI?
MEB'den yapılan açıklamada; "Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak.
E- SINAV NE ZAMAN?
E-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-sınav merkezlerinde yapılacak.
E-sınav randevusu alan öğrenciler 22-23 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak yazılı sınavlara katılamazlar.
SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!
Kayıt süresi içinde işlemlerini tamamlayan öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ders seçimlerini yaparak sınav bölgesi irtibat merkezlerini güncelleyebilecekler.
Ayrıca, sınav giriş belgesinde fotoğrafı olmayan öğrencilerin sınava katılmasına izin verilmeyeceği belirtildi.
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