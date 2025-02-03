Yayınlanma: 03.02.2025 - 17:00

Güncelleme: 03.02.2025 - 17:00

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 2025 oturumu için son hazırlıklarını yapan adayların gündeminde sınav giriş belgeleri var. Peki, MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? MSÜ sınav giriş belgesi nereden alınır?

MSÜ 2025 NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimiyle MSÜ sınav tarihi duyuruldu. Takvime göre, sınav, 23 Şubat 2025 Pazar günü yapılacak

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce, yani 17 Şubat 2025 civarında, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yayımlanması bekleniyor.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.