Akademik hayallerine bir adım daha yaklaşmak isteyen adayların katıldığı 2025 ALES/2 sınavı 6 Temmuz’da tamamlandı. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, ALES 2025/2 sınav sonuçları 25 Temmuz tarihinde açıklanacak.

ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlar sonuç sistemi üzerinden açıklanıyor. https://sonuc.osym.gov.tr/ linki üzerinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM AİS şifreleri ile giriş yapacak adaylar sonuç belgelerine ulaşacak.

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Danıştay 8. Dairesi ve YÖK kararları doğrultusunda, ALES puanlarının geçerlilik süresi 5 yıl olarak kabul edilmektedir. Bir dönem üç yıl olarak uygulanmış olsa da, güncel yönetmelik ve YÖK onayları ile bu süre 5 yıla uzatılmıştır.