Yayınlanma: 04.12.2023 - 11:12

Güncelleme: 04.12.2023 - 11:12

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) açıklanacak. Yüksek lisans eğitimi almak isteyen adayların katılmış olduğu ALES kasım ayında gerçekleşmişti. Sınava katılan adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM ile 2023/3 ALES sonuçları...

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/3 sınav sonuçları, 5 Aralık 2023 tarihinde açıklanacak.

ALES SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

ALES SINAV SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanların başvuru yapabildiği ALES sınavının sonuçları 5 yıl süre ile geçerli olacak.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları

– ALES Sayısal Puanı: 0,75 (Sayısal) – 0,25 (Sözel)

– ALES Sözel Puanı: 0,25 (Sayısal) – 0,75 (Sözel)

– ALES Eşit Ağırlık Puanı: 0,50 (Sayısal) – 0,50 (Sözel)

ALES/1 BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?

2024 ALES/1 sınavı için başvurular 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında olacak.

Adaylar için geç başvuru günü ise 19 Mart 2024 olacak.

ALES/1 NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.

ALES/2 TAKVİMİ

ALES/2 başvuruları 3 Haziran - 12 Haziran tarihleri arasında alınacak.

28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.

ALES/3 TAKVİMİ

ALES'in 2024 yılındaki son sınavı olan ALES/3 ise 17 Kasım'da yapılacak.

Bu sınavın başvuruları ise 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.