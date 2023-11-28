Başkalarının yerine SRC sınavına girmişlerdi: 'O kurum kapatılsın'

Yayınlanma: 28.11.2023 - 12:32

Güncelleme: 28.11.2023 - 12:32

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen’de kara yollarında yük ve yolcu taşıyan araç sahiplerinin, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre almakla yükümlü oldukları ve hafta sonu düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) sınavına girecek bazı adayların yerine başkalarının girebileceği bilgisini edindi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne iletilen durum sonrası sınavda yapılan kontrolde başkasının yerine sınava giren 6 joker gözaltına alındı. Yaşanan bu olayın ardından ilgili federasyonda harekete geçti.

Tüm Eğitim Dernekleri Federasyon (TÜMEDEF) Başkanı Talat Yıldız, hem milli eğitim müdürlüğü hem de bakanlık yetkilileri ile görüştüklerini ve ilgili kurumun kapatılmasını istediklerini aktardı.

"BARİZ SUÇ İŞLEYEN KURUMLARIN KAPATILMASINI İSTİYORUZ"

Başkan Talat Yıldız, “İzmir’in Menemen ilçesinde bir SRC kursunda 6 kişi joker aday olarak yakalanıp gözaltına alındı. Ben ilgili mercilerle görüştüm. Bu tip kurumların kapatılmasını talep ettim. Bizim kurumlarımızı kötü olaylarla anımsatacak bu kurumların aramızda olmaması lazım. İşini düzgün yapanlar açık kalsın. Bu sınavlar ayda bir yapılıyor. İzmir’de 25, Türkiye’de 650 SRC kursumuz var. Hepsi işlerini başarıyla yürütüyorlar. İçimizdeki bu çürük elmalarla ilgili yasal işlemler zaten emniyetimiz tarafından başarı ile yürütülüyor. Bizde hem milli eğitim müdürlüğümüz hem de ilgili bakanlığımızla gerekli görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Talebimiz çok net; bu tarz bariz suç işleyen kurumların kapatılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.