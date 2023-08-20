ALES soruları ne zaman açıklanacak? 2023 ALES 2 cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) bugün tamamlandı. Sınava giren adaylar cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağını merak etti. Peki, ALES soruları ne zaman açıklanacak? 2023 ALES 2 cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2023 - 13:45
ALES soruları ne zaman açıklanacak? 2023 ALES 2 cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
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ALES 2 sınavı bugün tamamlandı. Oturumunun geride kalması ile şimdi de cevap anahtarları adayların gündeminde. Yayımlanacak cevap anahtarları ile doğru/yanlış sayılarını öğrenecek adaylar, ÖSYM'den gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, ALES soruları ne zaman açıklanacak? 2023 ALES 2 cevap anahatarı ne zaman yayınlanacak? işte ayrıntılar...

ALES SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ALES 2 soruları ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağı ile ilgili bir açıklama gelmedi. ALES oturumunun sona ermesinin ardından cevap anahtarının gün içinde ilan edilmesi bekleniyor.

ALES sınavının ardından sınav soruları ve cevaplarına "ais.osym.gov.tr" ile "ÖSYM AİS" ekranından görüntülenebilecek.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 5 Eylül'de açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.


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