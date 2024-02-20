ALES/1 başvuruları ne zaman başlayacak? ALES/1 ne zaman?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) başvuruları için geri sayım başladı. 2024 yılının ilk ALES sınavına girecek olan adaylar hazırlıklarını sürdürmeye devam ederken, gözler başvuruların başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, ALES/1 başvuruları ne zaman başlayacak? ALES/1 ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 ALES takvimi sonrasında başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Peki, ALES/1 başvuruları ne zaman başlayacak? ALES/1 ne zaman?
ALES/1 BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 ALES takvimi sonrasında başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre; ALES/1 sınavı için başvurular 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak. Adaylar için geç başvuru günü ise 19 Mart 2024 olacak.
2024 ALES SINAV TAKVİMİ
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak. ALES/2 başvuruları 3 Haziran 12 Haziran tarihleri arasında alınacak. 28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak. ALES'in 2024 yılındaki son sınavı olan ALES/3 ise 17 Kasım'da yapılacak. Bu sınavın başvuruları ise 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.
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