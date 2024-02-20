YSK seçmen kağıdı ne zaman dağıtılacak? Oy kullanma işlemleri nerede gerçekleşecek?
31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlere kısa bir süre kala gözler seçmen kağıtlarına çevrildi. Nerede oy kullanacaklarını merak eden seçmenler, seçmen kağıtlarını bekliyor. Peki, YSK seçmen kağıdı ne zaman dağıtılacak? Oy kullanma işlemleri nerede gerçekleşecek?
Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. 1 Ocak'ta başlayan seçim takvimi kapsamında, seçim süreci, oy kullanma ve oyların sayılmasına ilişkin ayrıntılar belli oldu. Peki, YSK seçmen kağıdı ne zaman dağıtılacak? Oy kullanma işlemleri nerede gerçekleşecek?
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SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?
Belirlenen takvime göre, seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat 2024 tarihinde başlanacak. 24 Mart'ta seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.
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