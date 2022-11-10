ALES Sınava Giriş Belgesi açıklandı mı? ALES/3 Sınava Giriş Belgesi nasıl alınır?
2022 ALES/3 (Akademik Personel ve Lisansütü Eğitimi Giriş Sınavı) adayları, Sınava Giriş Belgesi'nin yayımlanmasını heyecanla bekliyor. Peki, ALES/3 Sınava Giriş Belgesi açıklandı mı? ALES/3 Sınava Giriş Belgesi nasıl alınır? ALES/3 ne zaman yapılacak?
30 Eylül - 10 Ekim tarihleri arasında başvuraları tamamlanan ALES/3 için, adaylar sınava giriş belgelerini bekliyorlardı. İşte ayrıntılar...
ALES/3 GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
ALES/3 Sınava Giriş Belgesi, 10 Kasım 2022 tarihi itibariyle açıklandı.
ALES/3 SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, Sınava Giriş Belgesi'ni ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ sitesi üzerinden, 10 Kasım 2022 günü saat 14:30'dan itibaren edinebilecekler.
ALES/3 NE ZAMAN YAPILACAK?
ALES/3'ün yapılacağı tarih ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav, 20 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Sınavın sonuçları ise 9 Aralık 2022 tarihinde yayımlanacak.
ÖSYM'NİN RESMÎ SİTESİNDEN ALES/3 İÇİN YAYIMLANAN DUYURU:
''DUYURU
(10 Kasım 2022)
2022-ALES/3 Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2022-ALES/3) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 Kasım 2022 tarihinde 14.30'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.
DİKKAT!
20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-ALES/3 sınavı için adaylar, 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.''
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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