ÖSYM sözleşmeli bilişim personeli giriş sınavı ne zaman? ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı başvuruları ne zaman başlıyor?

30 Ağustos 2022 Salı, 16:29

ÖSYM, sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in sekizinci maddesi uyarınca, 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on (10) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 4 (dört) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.

ÖSYM SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular, 29 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak olup 12 Eylül 2022 tarihinde mesai bitiminde sona erecek.

ÖSYM SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN?

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınavın yapılacağı tarih ve saat, ÖSYM Sonuç Sistemi üzerinden https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Giriş sınavı sözlü usulü ile 04 Ekim 2022 tarihinde ÖSYM Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresinde yapılacak.