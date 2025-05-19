Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 bahar dönemi final sınavları yaklaşırken öğrenciler sınav hazırlıklarını hızlandırdı. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman? AÖF final sınavı giriş yerleri belli oldu mu?
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi bahr dönemi final sınavları 25-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Sınavlar sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılıyor.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı giriş belgeleri yayımlandı.
Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.