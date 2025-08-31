YKS puan ve sıralaması ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ni tercih eden adaylar kayıt gününü bekliyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt tarihleri ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF kayıtları nasıl yapılır? AÖF harç ücretleri ne kadar? İşte, ayrıntılar...
AÖF KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıtları 1 Eylül’de başlıyor. Açıköğretim ön lisans ve lisans programlarına kayıt hakkı kazanan öğrenciler, belirlenen tarihlerde işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bütünleme veya tek ders sınavına kalan adaylar ise geçici kayıt yaptırma imkanına sahip olacak. AÖF kayıtları 2025-2026 eğitim yılı için 1 Eylül’de başlayacak ve 5 Eylül’de sona erecek.
AÖF KAYITLARI NEREDEN YAPILIR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıtları, aof.anadolu.edu.tr adresinden yapılacak. Öğrenciler, e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili kayıt türünü seçerek işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Kayıtların tamamlanabilmesi için belirlenen materyal ücretinin ödenmesi gerekiyor. Ödemeler yalnızca Ziraat Bankası üzerinden yapılacak olup şu yöntemler kullanılabilecek:
Kredi Kartı / Banka Kartı ile Ödeme
İnternet Bankacılığı ile Ödeme
ATM’den Ödeme (Kartlı veya Kartsız)
Mobil Bankacılık ile Ödeme
Son kayıt günü olan 5 Eylül tarihinde, ücret ödemeleri saat 17.20’ye kadar kabul edilecek. Bu saatten sonra yapılan ödemeler işleme alınmayacak ve kayıt tamamlanamayacak.
AÖF HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ön lisans programlarında 2025-2026 eğitim yılı kayıt ücretleri açıklandı. Bölümlere göre belirlenen ücretler şu şekilde:
Ön Lisans Programları
Acil Durum ve Afet Yönetimi: ₺3.535
Aşçılık: ₺3.385
Bankacılık ve Sigortacılık: ₺3.010
Bilgisayar Programcılığı: ₺3.385
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı: ₺2.900
Coğrafi Bilgi Sistemleri: ₺3.385
Dış Ticaret: ₺2.900
Emlak Yönetimi: ₺3.010
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon: ₺3.535
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık: ₺3.275
Halkla İlişkiler ve Tanıtım: ₺3.010
İlahiyat: ₺3.010
İnsan Kaynakları Yönetimi: ₺3.010
İşletme Yönetimi: ₺3.010
İş Sağlığı ve Güvenliği: ₺3.385
Kültürel Miras ve Turizm: ₺2.900
Lojistik: ₺3.010
Marka İletişimi: ₺3.275
Medya ve İletişim: ₺3.275
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları: ₺3.010
Sağlık Kurumları İşletmeciliği: ₺3.385
Sosyal Hizmetler: ₺3.010
Sosyal Medya Yöneticiliği: ₺2.900
Tarım Teknolojisi: ₺3.385
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik: ₺3.010
Turizm ve Otel İşletmeciliği: ₺3.375
Yaşlı Bakımı: ₺3.385
Web Tasarımı ve Kodlama: ₺3.385
Lisans Programları
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri: ₺3.010
Felsefe: ₺3.120
Görsel İletişim Tasarımı: ₺4.300
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık: ₺3.010
Havacılık Yönetimi: ₺3.010
İktisat: ₺3.010
İktisat (İngilizce): ₺4.960
İşletme: ₺3.010
İşletme (İngilizce): ₺4.960
Maliye: ₺3.010
Sağlık Yönetimi: ₺3.010
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi: ₺3.010
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce): ₺4.800
Sosyoloji: ₺3.120
Tarih: ₺3.120
Türk Dili ve Edebiyatı: ₺3.120
Uluslararası İlişkiler: ₺3.010
Uluslararası İlişkiler (İngilizce): ₺4.960
Uluslararası Ticaret ve Lojistik: ₺3.010
Yönetim Bilişim Sistemleri: ₺3.010