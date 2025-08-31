YKS puan ve sıralaması ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ni tercih eden adaylar kayıt gününü bekliyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt tarihleri ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF kayıtları nasıl yapılır? AÖF harç ücretleri ne kadar? İşte, ayrıntılar...

A ÖF KAYITLARI NE ZAMAN BA ŞLIYOR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıtları 1 Eylül’de başlıyor. Açıköğretim ön lisans ve lisans programlarına kayıt hakkı kazanan öğrenciler, belirlenen tarihlerde işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bütünleme veya tek ders sınavına kalan adaylar ise geçici kayıt yaptırma imkanına sahip olacak. AÖF kayıtları 2025-2026 eğitim yılı için 1 Eylül’de başlayacak ve 5 Eylül’de sona erecek.

A ÖF KAYITLARI NEREDEN YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıtları, aof.anadolu.edu.tr adresinden yapılacak. Öğrenciler, e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili kayıt türünü seçerek işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Kayıtların tamamlanabilmesi için belirlenen materyal ücretinin ödenmesi gerekiyor. Ödemeler yalnızca Ziraat Bankası üzerinden yapılacak olup şu yöntemler kullanılabilecek:

Kredi Kartı / Banka Kartı ile Ödeme

İnternet Bankacılığı ile Ödeme

ATM’den Ödeme (Kartlı veya Kartsız)

Mobil Bankacılık ile Ödeme

Son kayıt günü olan 5 Eylül tarihinde, ücret ödemeleri saat 17.20’ye kadar kabul edilecek. Bu saatten sonra yapılan ödemeler işleme alınmayacak ve kayıt tamamlanamayacak.

AÖF HARÇ ÜCRETLER İ NE KADAR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ön lisans programlarında 2025-2026 eğitim yılı kayıt ücretleri açıklandı. Bölümlere göre belirlenen ücretler şu şekilde:

Ön Lisans Programları

Acil Durum ve Afet Yönetimi: ₺3.535

Aşçılık: ₺3.385

Bankacılık ve Sigortacılık: ₺3.010

Bilgisayar Programcılığı: ₺3.385

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı: ₺2.900

Coğrafi Bilgi Sistemleri: ₺3.385

Dış Ticaret: ₺2.900

Emlak Yönetimi: ₺3.010

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon: ₺3.535

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık: ₺3.275

Halkla İlişkiler ve Tanıtım: ₺3.010

İlahiyat: ₺3.010

İnsan Kaynakları Yönetimi: ₺3.010

İşletme Yönetimi: ₺3.010

İş Sağlığı ve Güvenliği: ₺3.385

Kültürel Miras ve Turizm: ₺2.900

Lojistik: ₺3.010

Marka İletişimi: ₺3.275

Medya ve İletişim: ₺3.275

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları: ₺3.010

Sağlık Kurumları İşletmeciliği: ₺3.385

Sosyal Hizmetler: ₺3.010

Sosyal Medya Yöneticiliği: ₺2.900

Tarım Teknolojisi: ₺3.385

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik: ₺3.010

Turizm ve Otel İşletmeciliği: ₺3.375

Yaşlı Bakımı: ₺3.385

Web Tasarımı ve Kodlama: ₺3.385

Lisans Programları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri: ₺3.010

Felsefe: ₺3.120

Görsel İletişim Tasarımı: ₺4.300

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık: ₺3.010

Havacılık Yönetimi: ₺3.010

İktisat: ₺3.010

İktisat (İngilizce): ₺4.960

İşletme: ₺3.010

İşletme (İngilizce): ₺4.960

Maliye: ₺3.010

Sağlık Yönetimi: ₺3.010

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi: ₺3.010

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce): ₺4.800

Sosyoloji: ₺3.120

Tarih: ₺3.120

Türk Dili ve Edebiyatı: ₺3.120

Uluslararası İlişkiler: ₺3.010

Uluslararası İlişkiler (İngilizce): ₺4.960

Uluslararası Ticaret ve Lojistik: ₺3.010

Yönetim Bilişim Sistemleri: ₺3.010