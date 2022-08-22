Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt tarihleri ne zaman, nereden yapılıyor? AÖF harç ücretleri ne kadar?

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:59

YKS puan ve sıralaması ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ni tercih eden adaylar kayıt gününü bekliyor.



AÖF KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

AÖF kayıtları 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayıp, 26 Ağustos 2022 Cuma günü saat 17:00’de sona erecek.

AÖF KAYITLARI NEREDEN YAPILIYOR?

Başvuru işlemleri http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinde e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.

AÖF HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR?

1- Acil Durum ve Afet Yönetimi 870 TL

2- Aşçılık 670 TL

3- Bankacılık ve Sigortacılık 620 TL

4- Bilgisayar Programcılığı 670 TL

5- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 620 TL

6- Coğrafi Bilgi Sistemleri 670 TL

7- Çağrı Merkezi Hizmetleri 620 TL

8- Çocuk Gelişimi 670 TL

9- Dış Ticaret 620 TL

10- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 870 TL

11- Emlak Yönetimi 620 TL

12- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 870 TL

13- Ev İdaresi 620 TL

14- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 670 TL

15- Halkla İlişkiler ve Tanıtım 620 TL

16- İlahiyat 620 TL

17- İlahiyat (Arapça)* 1.095 TL

18- İnsan Kaynakları Yönetimi 620 TL

19- İşletme Yönetimi 620 TL

20- İş Sağlığı ve Güvenliği 670 TL

21- Kültürel Miras ve Turizm 620TL

22- Laborant ve Veteriner Sağlık 870 TL

23- Lojistik 620 TL

24- Marka İletişimi 670 TL

25- Medya ve İletişim 670 TL

26- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 620 TL

27- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 620 TL

28 Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 620 TL

29- Radyo ve Televizyon Programcılığı 670 TL

30- Sağlık Kurumları İşletmeciliği 670T L

31- Sosyal Hizmetler 620 TL

32- Sosyal Medya Yöneticiliği 620 TL

33- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 620 TL

34- Spor Yönetimi 620 TL

35- Tarım Teknolojisi 670 TL

36- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 620 TL

37- Turizm ve Otel İşletmeciliği 1.120 TL

38- Turizm ve Seyahat Hizmetleri 1.120 TL

39- Yaşlı Bakımı 670 TL

40- Yerel Yönetimler 620 TL

41- Web Tasarımı ve Kodlama 670 TL

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI

1- Felsefe 620 TL

2- Görsel İletişim Tasarımı 920 TL

3- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 620 TL

4- Sağlık Yönetimi 620 TL

5- Sosyal Hizmet 920 TL

6- Sosyoloji 620 TL

7- Tarih 620 TL

8- Türk Dili ve Edebiyatı 620 TL

9- Yönetim Bilişim Sistemleri 620 TL

İKTİSAT FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI

1- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 620 TL

2- İktisat 620 TL

3- İktisat (İngilizce) 1.095 TL

4- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 620 TL

5- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) 1.095 TL

6- Maliye 620 TL

7- Uluslararası İlişkiler 620 TL

8- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 1.095 TL

İŞLETME FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI

1- Havacılık Yönetimi 620 TL

2- İşletme 620 TL

3- İşletme (İngilizce) 1.095 TL

4- Uluslararası Ticaret ve Lojistik 620 TL

5- Turizm İşletmeciliği 620 TL



