Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt tarihleri ne zaman, nereden yapılıyor? AÖF harç ücretleri ne kadar?
YKS puanı ile Anadolu Üniversitesi AÖF'e yerleşen öğrenciler kayıt tarihini merak ediyor. Peki, AÖF kayıtları nasıl yapılır, kayıt ücretleri ne kadar?
YKS puan ve sıralaması ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ni tercih eden adaylar kayıt gününü bekliyor.
AÖF KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
AÖF kayıtları 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayıp, 26 Ağustos 2022 Cuma günü saat 17:00’de sona erecek.
AÖF KAYITLARI NEREDEN YAPILIYOR?
Başvuru işlemleri http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinde e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.
AÖF HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR?
1- Acil Durum ve Afet Yönetimi 870 TL
2- Aşçılık 670 TL
3- Bankacılık ve Sigortacılık 620 TL
4- Bilgisayar Programcılığı 670 TL
5- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 620 TL
6- Coğrafi Bilgi Sistemleri 670 TL
7- Çağrı Merkezi Hizmetleri 620 TL
8- Çocuk Gelişimi 670 TL
9- Dış Ticaret 620 TL
10- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 870 TL
11- Emlak Yönetimi 620 TL
12- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 870 TL
13- Ev İdaresi 620 TL
14- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 670 TL
15- Halkla İlişkiler ve Tanıtım 620 TL
16- İlahiyat 620 TL
17- İlahiyat (Arapça)* 1.095 TL
18- İnsan Kaynakları Yönetimi 620 TL
19- İşletme Yönetimi 620 TL
20- İş Sağlığı ve Güvenliği 670 TL
21- Kültürel Miras ve Turizm 620TL
22- Laborant ve Veteriner Sağlık 870 TL
23- Lojistik 620 TL
24- Marka İletişimi 670 TL
25- Medya ve İletişim 670 TL
26- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 620 TL
27- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 620 TL
28 Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 620 TL
29- Radyo ve Televizyon Programcılığı 670 TL
30- Sağlık Kurumları İşletmeciliği 670T L
31- Sosyal Hizmetler 620 TL
32- Sosyal Medya Yöneticiliği 620 TL
33- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 620 TL
34- Spor Yönetimi 620 TL
35- Tarım Teknolojisi 670 TL
36- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 620 TL
37- Turizm ve Otel İşletmeciliği 1.120 TL
38- Turizm ve Seyahat Hizmetleri 1.120 TL
39- Yaşlı Bakımı 670 TL
40- Yerel Yönetimler 620 TL
41- Web Tasarımı ve Kodlama 670 TL
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI
1- Felsefe 620 TL
2- Görsel İletişim Tasarımı 920 TL
3- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 620 TL
4- Sağlık Yönetimi 620 TL
5- Sosyal Hizmet 920 TL
6- Sosyoloji 620 TL
7- Tarih 620 TL
8- Türk Dili ve Edebiyatı 620 TL
9- Yönetim Bilişim Sistemleri 620 TL
İKTİSAT FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI
1- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 620 TL
2- İktisat 620 TL
3- İktisat (İngilizce) 1.095 TL
4- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 620 TL
5- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) 1.095 TL
6- Maliye 620 TL
7- Uluslararası İlişkiler 620 TL
8- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 1.095 TL
İŞLETME FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI
1- Havacılık Yönetimi 620 TL
2- İşletme 620 TL
3- İşletme (İngilizce) 1.095 TL
4- Uluslararası Ticaret ve Lojistik 620 TL
5- Turizm İşletmeciliği 620 TL
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