KYK ücretini ödeyemeyen üniversite öğrencileri okulu bırakıyor
Öğrenciler, barınma sorunuyla karşı karşıya. Binlerce genç, bu yüzden şehir dışında kazandıkları üniversitelere gidemiyor. ÇYDD Başkanı Yüksel, “barınma bursu” vermeyi hedeflediklerini söyledi.
Üniversiteye yeni başlayacak öğrenciler, barınma sorunuyla karşı karşıya. Binlerce genç, bu yüzden şehir dışında kazandıkları üniversitelere gidemiyor. Yoksulluk ve yurt zamları, öğrencileri cemaat ve tarikat yurtlarına mecbur bırakıyor. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ise öğrencilerin barınma sorunlarına çözüm için belediyelerle işbirliği içinde “imece” yurtlar yapılmasını öneriyor, ihtiyaç duyan öğrencilere “barınma bursu” vermeyi hedefliyor.
Dernek Başkanı Prof. Ayşe Yüksel, yeni üniversiteye başlayacak öğrencilerin, Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtların ücretlerini bile karşılayamadıklarına dikkat çekti, “Öğrenciler ya cemaat yurtlarında kalmak ya da eğitimine ara vermek zorunda kalıyorlar. Tamamen okulu bırakanların sayısı ise hiç az değil” dedi.
"DEVLETİN GÖREVİ"
Okul öncesinden yükseköğretime kadar olan süreçte eğitimin devletin sorumluluğunda olması gerektiğini belirten Yüksel, şöyle devam etti: “Bu nedenle ÇYDD olarak bağışçılarımızın desteğiyle üniversite yerleşke alanları içinde yurtlar yaptık. Ancak bunlar yeterli değil. Bu nedenle ‘barınma bursu’ vermeyi hedefliyoruz. Kampanya başlatarak destekçilerimizle imece yurdumuza katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Belediyelerimiz, kullanmadıkları bina ya da arsalarda bu modeli uygulayabilir ve bu şekilde en az 100 kişilik yurtlar yapılabilir.”
KORSAN YURTLARA KİLİT
Tüm yurtta seferberlik ilan edilerek üniversiteler için Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, liseler için de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yurtlar yapılmasını istediklerini vurgulayan Prof. Ayşe Yüksel, “Keşke ‘zincir marketler’ gibi çoğalan her üniversitenin açılma koşulu yurt yapmak olsaydı. Tarikat, cemaat ya da benzeri yapıların yurtlarına izin verilmemeli. Mevcut tarikat ve cemaat yurtları kamulaştırılmalı; korsan yurtlar hızla kapatılmalıdır” dedi.
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