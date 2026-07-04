Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi öğrencileri, yaz okulu kayıt tarihleri ile sınav takvimine ilişkin ayrıntıları yakından takip ediyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları bitti mi? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI BİTTİ Mİ?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yaz Okulu kayıtları 29 Haziran'da başlayıp 3 Temmuz 2026 saat 22.00 itibarıyla sona erdi. Bu tarihten sonra mazeret kabul edilmeyecek, kayıt süresi uzatılmayacak ve ücretini belirtilen süre içinde yatırmayan öğrenciler yaz okuluna kayıt hakkını kaybedecek.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde tek oturumda gerçekleştirilecek.