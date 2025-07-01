Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor? Anaokulu başlama yaşı kaç? 2025-2026 MEB anaokulu kayıt tarihleri...

Yeni eğitim-öğretim dönemi için geri sayım devam ederken anaokulu kayıtları ile ilgili bilgiler gündemdeki yerini aldı. Peki, Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor? 2025-2026 MEB anaokulu kayıt tarihleri...

ANAOKULU KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar, temmuz ayının ilk iş gününde başlar. Kayıt işlemi, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince oluşturulan ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Kayıt işlemleri sırasında veliden herhangi bir belge talep edilmez.

Buna göre; Anaokulu kayıtları 1 Temmuz 2025 Salı günü itibarıyla başlıyor.

ANAOKULUNA BAŞLAMA YAŞI KAÇ?

Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır.

Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânların yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilir.