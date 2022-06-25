Anaokulu müdüründen öğretmenlere, ‘kıyafet’ tehdidi: Böyle giyinemezsiniz
Ankara’daki Strateji ve Bütçe Başkanlığı Anaokulu müdürü A.T.’nin, “mevzuata aykırı şekilde elden para topladığı, bazı öğretmenleri ‘Böyle giyinemezsin, açarım soruşturmayı mahkemelerde uğraşırsın’ sözleri ile tehdit ettiği” iddia edildi.
Müdür A.T’yi şikâyet eden velileri “kışkırttığı” gerekçesiyle de bazı öğretmenler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmada görevli Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ndeki bir şube müdürünün ise bir öğretmenin polis eşine “Polis dediğin kimdir? İtten farkınız yok” diyerek saldırdığı öne sürüldü. Yaşananlara tepki gösteren Eğitim-İş Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Doğan Dağdelen, A.T. hakkındaki iddiaların “cezasız kalmaması gereken bir suç olduğunu” vurguladı.
Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Strateji ve Bütçe Başkanlığı Anaokulu, “müdür-veli-çalışan-öğretmen” arasında geçen iddialar ve tartışmalarla gündeme geldi. Soruşturma başlatılan öğretmenlerden İ.S. ve polis eşi, 21 Haziran’da, soruşturmaya muhakkik olarak atanan ilçe milli eğitim müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapan H.K. ile görüştü. Ancak görüşme, fiziki tartışmaya dönüştü.
Olaya ilişkin tutulan tutanağa göre H.K., öğretmene yönelik “Ben sizin neler yaptığınızı biliyorum, biraz mert olun, başkasına şikâyet ettirmeyin, sizin parmağınız var, itiraf edin” dedi. İ.S., “Söylediklerinizi ispat etmeniz gerekiyor” yanıtını verirken H.K. ise “Bence siz tayin isteyin, soruşturma sonucu ceza alarak yer değişikliğine maruz kalmayın” sözleriyle üstü kapalı tehdit etti. İ.S’nin polis eşi U.S. ise araya girerek “12 yıldır polis memuru olarak görev yapıyorum, hiç kimseyi böyle zan altında bırakmadım” tepkisini gösterdi. Sinirlenen H.K., boğazını sıktığı U.S’ye “Başlarım senin polisliğine. Polis dediğin kimdir? İtten farkınız yok” diyerek, dışarı çıkarttı.
‘AKP ATAMALARININ SONUCU’
Dağdelen, müdür A.T. hakkında adil soruşturma yürütülmediğini söyledi. Dağdelen, “Öğretmenimizin kıyafetine yönelik olarak sarfedilen ifade, tehdit ve kişilik haklarına karşı bir saldırıdır. Bir liyakatsizlik örneği olarak karşımıza çıkan bu durumda, adil bir soruşturma ile sorumluların cezalarını almaları için hukuk çerçevesinde süreci takip ediyoruz” dedi. Dağdelen, ilçe milli eğitim müdürlüğünde yaşanan olaya “AKP iktidarının liyakat ilkesini hiçe sayan atamalarının sonucu olan bu olaydan büyük üzüntü duyuyor ve şube müdürünü şiddetle kınıyoruz. Derhal görevden el çektirilmeli” tepkisini gösterdi.
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