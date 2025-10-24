Ankara CUMOK aydınlanmanın izinde yürümeye devam ediyor

Ankara CUMOK’un (Cumhuriyet Okurları) 2015 yılında başlattığı “Askıda Kitap Var” kampanyası, 2019’dan bu yana “Aydınlanma Kitaplığı Oluşturuyoruz” adıyla sürüyor. Ülkenin dört bir yanına kitap armağan etmeyi amaçlayan kampanya, bu yıl da hız kesmeden devam ediyor.

Ankara CUMOK, Ekim 2025’te Gama Enerji’nin desteğiyle Burdur TOBB Anadolu Lisesi kitaplığına aralarında Mustafa Kemal Atatürk’ün Söylev (Nutuk) eserinin de bulunduğu çok sayıda kitabı armağan etti. Bu bağışla birlikte CUMOK, gençlerin eğitimine ve aydınlanmasına bir kez daha katkı sundu.

Ankara CUMOK Dönem Sözcüsü Nejdet Özer, kampanyanın bugüne dek ulaştığı kapsam hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Okullarda çok sayıda kütüphane ve sınıf kitaplığı kurduk. Urfa’dan Sivas’a, Erzurum’dan Edirne’ye, Hakkari’den Giresun’a kadar pek çok il ve ilçede çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınlarımızın dünyasını aydınlatan kitaplar ulaştırdık.”

Laik ve bilimsel eğitimin önemine vurgu yapan Özer, “Karanlığa karşı kitaplarla direnmeye, gençlerin aydınlanma yolunda bir ışık yakmak için ülkenin her yanına kitap ulaştırmaya devam edeceğiz.” dedi.

CUMOK üyeleri, çalışmalarının en büyük gücünün “imece” olduğunu belirterek, dayanışma sayesinde büyümeye ve aydınlanma yolunda ilerlemeye devam edeceklerini ifade etti.