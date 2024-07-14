Ankara ile Paris arasında iki Fransız okuluna ilişkin anlaşmazlık krize dönüştü

Yayınlanma: 14.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.07.2024 - 04:00

Fransız okulları ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında bir süredir devam eden anlaşmazlık kriz noktasına ulaştı. Türkiye Fransız Kültür Merkezi genel müdürü ve kültür etkinlikleri işbirliği müsteşarı Sylvie Lemasson imzasıyla Charles de Gaulle ve Pierre Loti okulları velilerine gönderilen yazının önceki gece yarısı sosyal medyada dolaşıma girmesi velileri ayağa kaldırdı.

Yazıya göre bu iki okul Milli Eğitim Bakanlığı’nın kendilerine sunduğu anlaşmayı kabul etmezlerse 2024-2025 öğretim yılından itibaren Türk öğrenci kaydı yapamayacak. Yazının bir bölümü şöyle: “Haziran ayı ortasında Türk tarafı bize şu ana kadar görüşülen önerilerin ötesine geçen bir anlaşma taslağı sundu. 2 Temmuz 2024 tarihinde Türk yetkililerden bu anlaşmanın imzalanmaması halinde Charles de Gaulle ve Pierre Loti okullarının 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren Türk vatandaşı öğrenci kabul edemeyeceğini ve halihazırda okullarımızda kayıtlı olan Türk öğrencilerin Türk okullarına nakledilmesini resmen bildiren bir nota aldık. Bu bağlamda halihazırda sürmekte olan müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda olası sonuçları konusunda sizleri bilgilendirmeyi görev addediyoruz. Bu durum sonuç ne olursa olsun okulların diğer tüm öğrencilere açık kalması gerekse bile Türk öğrenciler için 2024-2025 öğretim yılına başlama koşullarını tartışmaya açabilir.”

Söz konusu anlaşmanın, bu okulların zorunlu din dersi de olmak üzere Türk müfredatına uygun eğitim vermesi gerektiğine ilişkin olduğu belirtiliyor.

‘RESMİ DEĞİL’

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise dün yaptığı açıklamada, “12 tane yabancı okul var, Fransız, Alman, İtalyan okulu var. Onlarla ilgili hiçbir sıkıntımız da yok fakat enteresan bir biçimde Fransa bu mektuplarda da olmayan sadece müstemleke ülkelerine yakışan şekilde davranarak Türkiye’de iki tane daha okul açmışlar. Okulu açarken de ‘biz buraya Fransızları alacağız sadece’ demiş olmalarına rağmen şu an öğrenci sayısı yüzde doksan oranında Türk vatandaşı. Benim literatürümde resmi olmadığı için bu çocuklar okullaşmamış gözüküyorlar” dedi.

‘BİZİM ŞARTLARIMIZA GÖRE’

Fransız büyükelçisi ile görüştüğünü belirten Tekin, “Büyükelçiyi davet ettik, geldi, ‘ilk fırsatta çözeceğiz’ dedi. Üzerinden 7-8 ay geçti, hâlâ lütfedip bizi muhatap almıyorlar. Bizim literatürümüze göre burada eğitim vermek istiyorsanız, bizim koşullarımıza göre hareket edeceksiniz. Gelin bu okulları meşru hale getirelim. Bunun karşılığında da sizden biz de Fransa’daki Türk vatandaşları için bazı taleplerimiz olacak. Sen benim oradaki vatandaşlarımızın taleplerini reddet, Türkçe, Türk kültürü derslerini engelle, burada kafana göre hareket et” ifadelerini kullandı.

‘HEYET GELECEK’

Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada ise önceki gün Fransa ve Türk Dışişleri Bakanlıkları arasında, Fransız Yurtdışı Eğitim Ajansı ve Fransız Milli Eğitim Bakanlığı’nın da katılımlarıyla, video konferans yoluyla fikir alışverişi toplantısı gerçekleştirildiği de belirtilerek “Paris’ten bir heyetin, Türk Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmek ve diyaloğu devam ettirmek üzere Türkiye’ye gelmesi için bir ziyaret düzenliyoruz” bilgisi verildi.