Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Hekimlik Andı’nı değiştirdiler

Yayınlanma: 14.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.06.2024 - 04:00

İktidar “yumuşama” ve “normalleşme” dönemi vurgusu yaparken üniversite öğrencileri mezuniyet törenlerinde “karanlığa” karşı mücadele ediyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB), 30 Mayıs’ta mezuniyet törenlerinde “deontolojik (etik)” kurallara uygun okutulması için, tıp fakültelerinin dekanları ile tabip odalarına yazı gönderdi. TTB’den konuya ilişkin yapılan açıklamada “Hipokrat Yemini” olarak bilinen Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi, diğer adıyla “Hekimlik Andı”nın tüm hekimler için ortak ve bağlayıcı olduğu vurgulandı. TTB’nin ve tabip odalarının tüm uyarılarına karşın hekimlerin mezuniyet törenlerinde söz konusu metin değiştirilmeye devam ediliyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, önceki gün mezuniyet töreninde “Hekimlik Andı krizi” yaşadı. Üniversite yönetimi, Hekimlik Andı’nı tamamen değiştirerek kendi belirledikleri metnin okunmasını istedi. Cenevre Bildirgesi’nde yer alan “hekimlik mesleğinin evrensel değerlerine aykırı bir usul eşliğinde yapmaya ve ayrımcılık yapmamaya” ilişkin ilkeyi açıklayan “cinsiyet, cinsel yönelim ve etnik köken” ifadeleri yemin metninden çıkarıldı. “Kararlılıkla, özgürce ve onurum üzerine, ant içerim” ifadesinin yerini ise “Açıkça, özgürce ve namusum üzerine ant içerim” aldı.

‘ETİK İHLAL’ TEPKİSİ

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre öğrenciler, metnin okunması sırasında sessiz kalarak yönetimi protesto etti. Öğrenciler, “Yönetim, etik ihlali yapacağını önceden ilan etmiş oldu” tepkisini gösterdi.

Hipokrat Andı’nın evrensel bir ant olduğunu vurgulayan TTB 2. Başkanı Ali İhsan Ökten, “Tabip odaları, bu konuda değiştirilen illerde dekanlıklar hakkında disiplin soruşturmasını başlatacaktır” dedi.