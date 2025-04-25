Ankara'nın 'Yükselen' değeri
Yükselen Koleji 23 yıldır Ankara’da eğitim-öğretim yaşamını sürdürüyor.
Diş hekimi olan Gülsen ve Mehmet Yüksel çiftinin orta gelirli ailelerin çocuklarının da iyi bir eğitim alması amacıyla kurduğu Yükselen Koleji Ankara’da Yükselen Aydın Genç Yatılı Fen ve Anadolu Lisesi, Yükselen Zirve Yerleşkesi İlkokul ve Ortaokulu, Yükselen Yeni Yaşam Yerleşkesi İlkokul, Ortaokul ve Yatılı Fen ve Anadolu Lisesi ile 3 yerleşkede eğitim-öğretim yaşamını sürdürüyor.
39 Türkiye birincisi ve birçok Türkiye derecesi çıkartan Yükselen Eğitim Kurumları; 97 Tıp Fakültesi, 277 Mühendislik Fakültesi, 20 Diş Hekimliği, 12 Eczacılık, 34 Hukuk Fakültesi öğrencisi yetiştirdi.
7 ÖĞRENCİ İLK 500’DE
Son YKS’ye 227 öğrencisi katılan kurum; ilk 500’de 7 derece, 1000’de 10 derece, ilk 5000’de 43 derece, ilk 10.000’de 80 derece elde etti. LGS’de ise ilk yüzde 1’lik dilime 26, ilk yüzde 2’lik dilime 38, ilk 3’lük dilimde 46 öğrenci derece elde etti. Hem ulusal hem uluslararası akademik başarılar yakalayan Yükselen Koleji, spor, sanat, felsefe ve bilişim alanlarında da gösterdiği başarılarla aydın nesiller yetiştirme hedefini sürdürüyor.
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