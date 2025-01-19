AÖF 2025 final sınav soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) güz dönemi final sınavlarına katılan adaylar soru ve cevaplar için araştırmalara başladı. Peki, AÖF 2025 final sınav soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları, 18 - 19 Ocak tarihlerinde tamamlandı. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Peki, AÖF 2025 final sınav soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
AÖF FİNAL SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
AÖF güz dönemi final sınav soru ve cevapları henüz yayımlanmadı. 19 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek son oturumun ardından sınav soru ve cevaplarınının önümüzdeki 1 hafta içerisinde Anadolu Üniversitesi tarafından paylaşılması bekleniyor.
https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden giriş yaparak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.
Etiketler: #açıköğretim fakültesi #AÖF
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