AÖF CC, CD, DC ve DD notları ne demek, geçer mi?

Sınav sonuçlarına göre geçip geçmediklerini merak eden Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, AÖF notlarını merak etmeye başladı. Peki, AÖF CC, CD, DC ve DD notları ne demek, geçer mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2024 - 17:02
AÖF CC, CD, DC ve DD notları ne demek, geçer mi?
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AÖF final sınavlarının sona ermesinin ardından, sınav sonucuna göre CC, CD, DC ve DD notlarının anlamları araştırılıyor. Peki, AÖF final sınavı sonuçlarına göre, CC, CD, DC ve DD ne demek, geçer mi?

AÖF CC, CD, DC ve DD GEÇER Mİ?

AÖF ara sınav ve dönem sonucu ortalamasına göre AA, AB, BA, BB, BC, CB,CC harf notuna sahip adaylar o dersi başarıyla tamamladı.

Ancak CD, DC ve DD Harf notları ise koşullu geçmeyi ifade eder. Bu notları alan öğrencilerin genel not ortalaması 2.00’ın altında ise başarısız olur. GNO’su 2.00’ın üzerinde ise adayların bu dersleri vermesine gerek yoktur.

AÖF HARF NOTLARI VE ANLAMLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)

35 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)

0 – 34 notları arasında FF harf notu 0,00 Kaldı


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