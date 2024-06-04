AÖF CC, CD, DC ve DD notları ne demek, geçer mi?
Sınav sonuçlarına göre geçip geçmediklerini merak eden Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, AÖF notlarını merak etmeye başladı. Peki, AÖF CC, CD, DC ve DD notları ne demek, geçer mi?
AÖF final sınavlarının sona ermesinin ardından, sınav sonucuna göre CC, CD, DC ve DD notlarının anlamları araştırılıyor. Peki, AÖF final sınavı sonuçlarına göre, CC, CD, DC ve DD ne demek, geçer mi?
AÖF CC, CD, DC ve DD GEÇER Mİ?
AÖF ara sınav ve dönem sonucu ortalamasına göre AA, AB, BA, BB, BC, CB,CC harf notuna sahip adaylar o dersi başarıyla tamamladı.
Ancak CD, DC ve DD Harf notları ise koşullu geçmeyi ifade eder. Bu notları alan öğrencilerin genel not ortalaması 2.00’ın altında ise başarısız olur. GNO’su 2.00’ın üzerinde ise adayların bu dersleri vermesine gerek yoktur.
AÖF HARF NOTLARI VE ANLAMLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)
35 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)
0 – 34 notları arasında FF harf notu 0,00 Kaldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücretli ve emekli için karar çıktı!
- Taciz mesajları yüzünden hesabını gizledi
- Şehit pilotların kimlikleri belli oldu!
- Özel'den Ersan Şen'e tepki...
- Arkadan bıçaklayan 4 burç
- AKP'de moralleri alt üst eden anket!
- Görevden alma yetkisi iptal edildi
- Real Madrid'de Arda Güler çılgınlığı
- 'Esma Esad’ öldü' iddiası gündem oldu
- 'Tükendim' açıklaması gündem olmuştu: Diziye veda ediyor