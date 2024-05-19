Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman? AÖF final sınavları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi merak ediliyor. Bahar dönemi dönem sonu sınavlarına dair giriş belgesi erişime sunuldu. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman? AÖF final sınavları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Bahar Dönemi final sınav tarihleri duyuruldu. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman? AÖF final sınavları ne zaman açıklanacak?
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi bahr dönemi final sınavları 25-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Sınavlar sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılıyor.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!
AÖF final sınavlarının giriş belgeleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden erişime açıldı. Öğrenciler açılan ekrandan e-Devlet veya Anadolu Üniversitesi Hesabı ile giriş yapabiliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- İtalyan basını kıyafetini yazdı: '10 üzerinden...'
- Kalın'ın kurucularından olduğu SETA'dan TÜGVA'ya
- Dolar mı, mevduat mı?
- Erdoğan ‘bu iş çığrından çıktı’ diyerek kızdı!
- Prof. Dr. Görür 'periyodu doldu' diyerek açıkladı
- ‘Mafya devlete operasyon çekiyor’
- Başkan sahaya girip hakemin üstüne yürümeye kalktı...
- Polise ateş açan kişi öldü
- Reisi'nin helikopteri sert iniş yaptı!
- Arda Güler'den sevgilisi ile paylaşım