Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi dönem sonu sınavlarının tamamlanmasına kısa bir süre kala gözler sınav soruları ve cevap anahtarına çevrildi. Peki, AÖF final sınavı soru kitapçıkları ve cevapları ne zaman yayımlanır? AÖF final sınavı cevapları sorgulama...

AÖF FİNAL SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Geçmiş dönem uygulamalarına bakıldığında, AÖF final sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları genellikle sınavların tamamlanmasını takip eden birkaç gün içinde Anadolu Üniversitesi tarafından erişime açılmaktadır.

Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandığında, öğrenciler aşağıdaki platformlar üzerinden erişim sağlayabilirler.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.